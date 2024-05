Locatelli: «Dopo l’Inter abbiamo sbagliato. Juventus, gli altri la odiano!»

Manuel Locatelli al termine di Bologna-Juventus, penultimo turno del campionato, torna a parlare della famosa sconfitta nel ritorno con l’Inter che ha arrestato di colpo il cammino bianconero.

TROFEI – Manuel Locatelli, intervistato su Dazn al termine della penultima sfida stagionale della Juventus dichiara sul momento della sua squadra: «Vincere un trofeo più è stata quasi una liberazione. Alla Juventus conta vincere e portare a casa i trofei. In questi tre anni lo abbiam fatto. Questo è stato un passo importante da cui ripartire. Poi è chiaro che tutti noi abbiamo vissuto quello che c’è stato, però sono scelte fatte dalla società. Noi ragazzi dobbiamo ringraziare l’allenatore perché ci ha dato tanto». Poi Locatelli è tornato su un momento cruciale della stagione per la Juventus ma anche per l’Inter.

Locatelli e la battuta d’arresto della Juventus contro l’Inter

ODIO E AMORE – Manuel Locatelli continua rivelando: «Le voci sul futuro di Allegri ci hanno condizionato? Non può essere così perché a parte le voci sull’allenatore, ogni giorno ce ne sono miliardi su noi giocatori. Se andiamo dietro a tutto quello che dicono non viviamo più. Noi dobbiamo essere tranquilli, avere equilibrio e parlare tra di noi, con la società e fare gruppo. La Juventus o la ami o la odi. Gli altri la odiano e chi la ama siamo solo noi juventini. Devi stare attento a mantenere un equilibrio che sicuramente non è semplice. Abbiamo sbagliato le partite dopo l’Inter e l’Empoli, quello è stato sicuramente un passo che dovevamo fare meglio».