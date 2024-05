Inter, dopo la seconda stella un nuovo capitolo della stessa storia!

L’Inter ha conquistato lo Scudetto della seconda stella. Ieri il trofeo è stato alzato sopra il cielo del Giuseppe Meazza in San Siro. Dall’anno prossimo inizia un nuovo capitolo della stessa storia.

STORIA – Non sarà una nuova storia, non è ancora finito il ciclo dell’Inter. L’anno prossimo sarà la volta giusta per confermarsi ad altissimi livelli e non sprecare l’occasione come fatto nel 2021-2022. Dopo lo Scudetto di Antonio Conte i nerazzurri si sono fermati per due anni, vincendo sì altri trofei ma mai raggiungendo il tricolore. Prima il Milan, poi il Napoli hanno staccato la squadra del patron Steven Zhang. Che il suo addio non diventi il pretesto per concludere così l’era vincente!

Inter, pronto un nuovo capitolo

CAPITOLO – Simone Inzaghi rimarrà l’allenatore nerazzurro, il management sarà confermato in toto a partire da Giuseppe Marotta per finire a Piero Ausilio, Dario Baccin e Alessandro Antonello. Nessun membro importante in casa Inter sarà toccato o rimosso dalla sua posizione. Già questo è un segnale chiaro della solidità nel club, che dovrà essere confermata anche in campo. Non è facile vincere, ma ancor di più ripetersi. Lo testimonia il Milan, lo testimonia lo stesso Napoli decimo in classifica a pochi mesi dal tricolore. Ad Inzaghi il compito più difficile, alla sua prima volta da campione d’Italia. La prossima stagione dev’essere un nuovo capitolo, ma sempre della stessa storia.