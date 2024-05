Buongiorno sul taccuino dell’Inter, ma due ostacoli! Riflessioni − SM

Alessandro Buongiorno, centrale difensivo del Torino, è uno dei nomi che l’Inter sta osservando con interesse per il futuro. Il classe ’99 non si sbilancia sul suo futuro. −

OBIETTIVO – Alessandro Buongiorno, centrale difensivo del Torino, è uno dei nomi che l’Inter sta osservando con interesse per il futuro. Il difensore, che nei giorni scorsi ha parlato anche su Sport Mediaset, è sicuramente uno dei profili più importanti in Italia e non solo della sua generazione. L’Inter, che dovrà ringiovanire il parco difensori, viste le diverse primavere di Acerbi e de Vrij, lo ha messo sul proprio taccuino, anche se la concorrenza rimane piuttosto alta. Così come il prezzo che ne fa Urbano Cairo.

Buongiorno ambito dall’Inter, ma gli ostacoli non mancano

TORINO – Quest’anno Buongiorno è stato fondamentale per il Torino, pilastro indiscusso della difesa. Cairo lo sa e fissa il prezzo, vuole 40 milioni. Cifra abbordabile probabilmente solo da campionati esteri come la Premier League. Il suo futuro resta ancora incerto. L’Inter resta sul giocatore, nonostante, infatti, qualche ostacolo di troppo per riuscire a strapparlo al Torino. Da capire se in estate qualche operazione in uscita potrà agevolare l’Inter o se Cairo potrà abbassare le pretese per il suo capitano.