IN − De Vrij via dall’Inter? La verità col PSV Eindhoven! Due conferme

De Vrij accostato al PSV Eindhoven in uno scenario che lo vede lontano dall’Inter e da Milano. La redazione di Inter-News.it ha studiato la situazione.

NESSUN CONTATTO − Come appurato dalla redazione di Inter-News.it, ad oggi non c’è nessuna sensazione/indicazione su un eventuale addio di de Vrij. Nessun contatto tra il PSV Eindhoven, fresco campione d’Olanda e sua ex squadra, e la Beneamata. Al contempo, possiamo anche confermare che non ci siano mai stati fino ad oggi contatti e discorsi tra lo stesso club olandese e il difensore dell’Inter. D’altronde, il giocatore ha un contratto valido con l’Inter ancora fino al 30 giugno 2025 e lo rispetterà. Anzi, il club potrebbe anche pensare di rinnovarlo.

De Vrij in partenza dall’Inter? La verità è un’altra

SICUREZZA − Stefan de Vrij è destinato a rimanere un punto fermo dell’Inter. Il centrale olandese, classe 1992, ha disputato un’altra ottima stagione, condita da 33 presenze complessive e un gol. Per lui si tratta del suo secondo scudetto con la maglia nerazzurra addosso, dopo quel del 2021 con Antonio Conte in panchina. De Vrij ha collezionato in questi suoi quasi sette anni di nerazzurro ben sette trofei: due scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Insomma, un bel bottino per il centrale della Nazionale olandese. Nelle ultime ore si è parlato anche di un suo possibile addio a fine stagione. Ma la verità ad oggi è un’altra.