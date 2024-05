Fabiani (DS Lazio): «Inter e Sassuolo purtroppo non facili. Così per tutti»

Fabiani, direttore sportivo della Lazio, valuta il finale di stagione dei biancocelesti. Domenica alle 18 avranno la trasferta con l’Inter, prima di chiudere con la Lazio. Le sue dichiarazioni in collegamento con Radiosei.

ULTIMA PARTE – Angelo Fabiani è il direttore sportivo della Lazio e sa che i biancocelesti devono cercare l’ultimo passo per chiudere al meglio. I biancocelesti saranno nelle coppe europee, ma possono ancora migliorare la loro classifica: «Intanto è un momento particolare, perché mancano queste ultime due partite e dobbiamo cercare di fare il massimo in entrambe le gare. È chiaro che mettere ancora punti significherebbe fare qualcosa di importante in futuro, in vista delle coppe europee. Ma anche per la classifica della Serie A. Non saranno due partite facili, purtroppo: andremo in casa dell’Inter che festeggia lo scudetto, ma anche col Sassuolo è in bilico. Ma è così per tutte le squadre, basti pensare alla Salernitana che è andata in casa della Juventus e quasi vinceva».

Come affrontare Inter e Sassuolo: Fabiani si esprime

IL PROGRAMMA – Fabiani valuta come la Lazio dovrà sfidare Inter e Sassuolo: «Chi ha più birra nelle gambe avrà la meglio. Il singolo episodio ti può favorrie o sfavorire, è stata una stagione particolare e come addetti ai lavori dobbiamo essere onesti. Siamo partiti col piede sbagliato, poi in questo campionato recuperare cinque-sei-sette punti diventa difficile. Tuttavia siamo riusciti a recuperare, l’addio di Maurizio Sarri ci ha lasciati non dico di stucco ma ci ha spiazzati perché è una persona di un’umanità eccezionale».