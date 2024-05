Inter-Lazio, sfida da ex per Inzaghi con doppio obiettivo – SM

Inter-Lazio domenica alle 18 vedrà la festa scudetto ufficiale, ossia quella con la consegna della coppa per aver vinto la Serie A. Da un servizio per Sport Mediaset si segnalano gli obiettivi che vuole Inzaghi.

L’AVVERSARIO – Pur non avendo più molto da giocarsi, avendo vinto lo scudetto da tempo, Inter-Lazio non sarà certo una partita banale. In primis perché ci sarà la festa scudetto, con la consegna della coppa in campo al Meazza e a seguire il concerto con Ligabue e Tananai. Poi per Simone Inzaghi, visto che ritrova il suo passato da calciatore (con cui aveva vinto il suo precedente scudetto) e allenatore (fino al passaggio all’Inter nel 2021). Proprio per questo, ad Appiano Gentile si lavora con la consapevolezza che l’attenzione debba rimanere ai massimi livelli.

Inter-Lazio, gli obiettivi di Inzaghi per gli ultimi 180′

LA SITUAZIONE – Da domenica (ore 18) ci sarà intanto la volontà di onorare al meglio la festa scudetto. Poi, stando a Sport Mediaset, l’obiettivo che ora si vuole raggiungere è quello del record di punti nella storia del club. L’Inter è arrivata al massimo a 97, nel 2006-2007 con Roberto Mancini, vincendo le partite con Lazio e Verona chiuderebbe a 98. Motivo per cui non è vero che non ci sia nulla in palio domenica, perché qualcosa per cui giocarsela ancora rimane. E questo vale anche in vista dell’ultima giornata di Serie A, contro un avversario che – se dovesse battere la Salernitana ultima lunedì alle 18.30 – sarebbe salvo con novanta minuti d’anticipo.