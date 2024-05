FOTO – L’Inter festeggia lo scudetto con… una torta! «Da uno chef a un altro»

L’Inter ha vinto lo scudetto il 22 aprile, nel derby col Milan, e lo celebrerà al meglio domenica con la consegna della coppa. Ma c’è già qualcosa di speciale ad Appiano Gentile: una torta!

COSA STA CUCINANDO? – Ad Appiano Gentile oggi è spuntata una torta. Enorme, possente e maestosa. Per festeggiare il ventesimo scudetto dell’Inter, conquistato aritmeticamente ventiquattro giorni fa nell’indimenticabile derby col Milan. E a riceverla non poteva che essere Simone Inzaghi, visto come per l’intera stagione si è giocato con gusto su “cosa stesse cucinando il Demone di Piacenza”. A consegnare il regalo per tutta la squadra, da lui stesso realizzato, il pasticcere tedesco (ma da anni in Italia) Ernst Knam, noto per le sue numerose apparizioni in TV. E con lui c’era proprio Inzaghi, come si può vedere nella foto sottostante.

L’Inter e la torta per gustare lo scudetto della seconda stella

Da uno chef all'altro 🍰👨‍🍳

La torta tutta da gustare di Ernst Knam per il trionfo nerazzurro ⭐⭐🖤💙#ForzaInter #IM2Stars pic.twitter.com/mI5ICe6ZKy — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 16, 2024

LA CONSEGNA – “Da uno chef all’altro. La torta tutta da gustare di Ernst Knam per il trionfo nerazzurro”. Questo il post dell’Inter su Twitter, con Knam ritratto assieme a Inzaghi che gli dà in regalo la terza maglia di questa stagione personalizzata con il numero 10 e il cognome del pasticcere. In mezzo a loro l’imponente torta con il testo “IM CAMPIONI D’ITALIA”, il logo con il numero 20, le due stelle e il tricolore. Ma anche i nomi dei protagonisti del trionfo dell’Inter: nella foto si riconoscono quelli di Henrikh Mkhitaryan, Yann Bisseck, Matteo Darmian, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Carlos Augusto.