Inter campione d’Italia anche sugli spalti: un dato è pazzesco − CdS

L’Inter ha vinto lo scudetto così come i propri tifosi hanno vinto il titolo del tifo. Affluenza a San Siro pazzesca, toccati vertici clamorosi.

DATO PAZZESCO − L’Inter è campione d’Italia, ma anche i propri tifosi non scherzano prendendosi a pieno titolo quello di campioni d’Italia del tifo. L’Inter è pronta a superare in questa stagione quota 1.700.000 tifosi presenti a San Siro. Un dato pazzesco, che sottolinea l’amore dei tifosi interisti nei confronti della propria squadra. Una partecipazione da titolo anche dal punto di vista dell’amore della propria gente, che dall’agosto scorso in 23 gare casalinghe ha condotto a una media di 71.994 spettatori contando 18 partite di campionato, 4 di Champions e 1 di Coppa Italia. E se non fosse stato per la doppia eliminazione precoce in Champions League e in Coppa Italia i numeri sarebbero stati ancora più massicci.

Per l’Inter sono ormai anni da sold-out a San Siro

CAMPIONI − Dalla stagione 2015-16 l’Inter spadroneggia per quanto riguarda le presenze nella gare casalinghe giocate a San Siro. A parte l’anno del Covid, 2020-21, i però si stanno confermando ininterrottamente da titolo. Da otto stagioni di fila, il primato per maggiori presenze allo stadio è proprio dell’Inter. Considerando solamente quest’anno, l’Inter ha una media spettatori in campionato da 72.821, mentre segue a ruota il Milan con 72.074. In quattro occasioni si è andati sopra quota 75 mila, ossia nelle sfide contro Milan, Juve, Genoa e quella già citata con la Roma. Contro i giallorossi a ottobre il dato più alto: 75.573 presenze.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia