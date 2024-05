Tra società e mercato: ecco le mosse che dovrà fare l’Inter

L’Inter sa bene che dovrà lavorare con lungimiranza in vista del mercato estivo. Steven Zhang proverà a chiudere il lato societario. Poi ci saranno alcuni tasselli da definire, scrive Tuttosport.

MERCATO – A prescindere da come si evolverà la situazione legata al nuovo prestito di Pimco, l’Inter resta concentrata anche sul prossimo mercato. Il club sa bene che per finanziare le operazioni in entrata andranno fatte delle uscite. Marotta è stato bravo ad anticipare la concorrenza e a portare a parametro zero due come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. A questi due nomi però, scrive Tuttosport, andranno aggiunti un portiere, un difensore centrale e una punta che abbia caratteristiche diverse da quelle già in rosa. In difesa, come sempre, c’è il nome di Alessandro Buongiorno, stella del Torino.

Non solo mercato: l’Inter chiude i rinnovi

RINNOVI – Con gli acquisti che comunque saranno mirati, l’Inter ha da sistemare alcuni rinnovi di contratti a che quindi andranno ad appesantire il monte ingaggi. Per quanto riguarda il futuro di Simone Inzaghi e di Nicolò Barella, le parti hanno già trovato l’accordo e adesso manca solo l’annuncio ufficiale. Per Lautaro Martinez invece, si sta ancora trattando con l’entourage.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino