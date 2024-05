Inter-Lazio, Tudor spera in un difensore: per ora ne ha solo 3 − CdS

Si avvicina Inter-Lazio, partita della trentasettesima giornata di Serie A. Igor Tudor ha qualche problema in difesa, dove spera di recuperare un giocatore.

EMERGENZA DIFENSIVA − Verso Inter-Lazio, penultima partita di campionato per entrambe le squadre. La Lazio, in corsa ancora per entrare in Champions League, ha qualche piccolo problema in difesa. Infatti, senza Alessio Romagnoli fuori per squalifica, Tudor al momento ha a disposizione per la sfida di Milano solamente tre giocatori: Patric, Casale e Hysaj. Il tecnico croato spera di recuperare Mario Gila. Lo spagnolo sta smaltendo le ultime noie muscolari. Ieri non si è allenato, da capire se riuscirà a farlo oggi, ossia a tre giorni dalla partita.

Inter-Lazio, Inzaghi per la festa e Tudor per l’Europa

MONDI DIVERSI − Inter-Lazio sarà una sfida tra due squadre, che hanno obiettivi completamente diversi. I campioni d’Italia vorranno chiudere in bellezza la propria stagione in casa e subito dopo la sfida partirà un grande show con Ligabue, Tananai, Max Pezzali e tanti altri artisti ad esibirsi a San Siro. Ieri, la squadra, dopo quattro giorni di riposo, è ritornata a lavorare. Tudor, invece, che ha un filotto di risultati niente male da quando si è seduto sulla panchina della Lazio, ha ancora qualche flebile speranza di qualificazione alla prossima Champions League. La corsa è su Roma e Atalanta, distanti di un punto. Ma la Dea ha una gara da recuperare.

Fonte: Corriere dello Sport – Carlo Roscito