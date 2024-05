Bento il primo nome. Ma l’Inter ha anche un piano B – TS

L’Inter è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi la spalla destra di Yann Sommer. I nerazzurri hanno messo nel mirino due nomi importanti per la porta. Il primo è quello di Bento, poi c’è il piano B scrive Tuttosport.

NOMI – Archiviata la storia stagione del ventesimo scudetto, l’Inter deve sciogliere le riserve su chi sarà la spalla destra di Yann Sommer per la prossima stagione. In pole position resta Bento, come scrive Tuttosport, ma c’è anche un secondo nome importante. Un occhio di riguardo va dato anche a Michele Di Gregorio con la Juventus che è avanti ma non ha ancora chiuso un accordo. Non è da scartare nemmeno l’ipotesi che possa restare Emil Audero, anche se l’idea di Ausilio e Baccin è ben delineato dallo scorso anno. L’idea è quella di dare a Simone Inzaghi un erede di Samir Handanovic e crescere questi ultimi anni sotto l’ala protettiva di Sommer.

Non solo Bento. Ecco chi è il piano B

LAVORO – Nella scorsa estate l’obiettivo era Trubin ma alla fine non se ne fece nulla. Adesso il nome più ambito e cerchiato in rosso è quello di Bento Matheus Krepski. Lo stesso Baccin in un’intervista a Sky Sport ha ribadito l’interesse vivo dell’Inter. Discorso diverso invece l’ha fatto Maicon che in un canale youtube ha parlato di trattativa conclusa. C’è da dire anche che lo stesso Bento ha da tempo dato il suo sì all’Inter e ha fatto sapere al suo Athletico Paranaense di voler andare a giocare in Europa. In caso i piani non andassero nel verso giusto, l’Inter si è già portata avanti sull’alternativa. Il piano B sarebbe Josep Martínez, che ha fatto bene con la maglia del Genoa ed è in scadenza nel 2025. Il mancato rinnovo con il Grifone darebbe all’Inter più manovrabilità.

Fonte: Tutto Sport – S.P.