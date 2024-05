Maicon svela: «Bento andrà all’Inter, lo so! C’è chi lo ha seguito»

Bento sarà un nuovo giocatore dell’Inter nella prossima stagione, almeno secondo Maicon. È la certezza che il leggendario ex terzino destro ha rivelato nel corso di una lunga intervista col canale YouTube Forza Inter Brasil.

NUOVO ACQUISTO – C’è Bento nel futuro dell’Inter. Il giovane portiere brasiliano è uno dei protagonisti dell’Athletico Paranaense e da tempo di parla di un suo possibile salto in Italia. Un ex nerazzurro come Douglas Maicon dà delle rivelazioni: «Arriva Bento? Credo di sì. Ho parlato con alcune persone e so che andrà all’Inter. Lì c’è Yann Sommer, che però ha un’età un po’ elevata. Nelle ultime partite Bento ha fatto molto bene col Brasile e so che il direttore sportivo dell’Inter le ha viste. Ha tutto per fare bene, so che firmerà un contratto con l’Inter. Il rigore che ha parato la scorsa settimana? L’ho visto, top!»

Bento come Maicon: può far proseguire la scia dei brasiliani all’Inter

VERDE-ORO – Bento può così aumentare il numero di brasiliani in nerazzurro, con la squadra di oggi che conta il solo Carlos Augusto. Maicon ricorda tre suoi compagni della squadra del Triplete: «Ho avuto la fortuna di giocare in grandi club con grandi giocatori. Julio César, Adriano e Thiago Motta lo erano. Julio César è stato il primo ad abbracciarmi quando sono arrivato in Italia, mi ha portato a casa sua e mi ha presentato alla sua famiglia. Ha sempre avuto grande affetto nei miei confronti, per me è come un fratello e mi ha aiutato molto all’Inter. Adriano ha un cuore enorme, lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per me».