Inter, un futuro a metà. Serve trovare l’accordo con Pimco – TS

Steven Zhang e l’Inter: un futuro che resta a rischio. Pochi giorni per il presidente nerazzurro per chiudere il nuovo accordo con Pimco. Poi sarà solo passato, scrive Tuttosport.

PRESENTE – Sta per scadere il countdown per Steven Zhang e Suning. Gli avvocati di Suning (Latham & Watkins) e di Pimco (Dla Piper) hanno lavorato giorno e notte – scrive Tuttosport – per completare i documenti non senza attriti. Entro la giornata di domani, se Zhang vuole tenere il controllo dell’Inter, dovranno arrivare le firme inerente al prestito da 435 milioni che l’azienda statunitense di gestione globale degli investimenti concederà. Un momento complicato dunque per l’Inter sul piano societario.

Inter, meno tempo per Zhang. Ecco cosa serve

FUTURO – Questo accordo permetterà a Suning di liquidare Oaktree e di versare tra i 375 e i 380 milioni, interessi compresi. Un accordo che serva anche ad avere più tempo per trovare un compratore. Allo stesso tempo anche Pimco sta cercando di portare dalla sua la miglior offerta inserendo una clausola che agevoli la cessione del club: c’era un interesse dei sauditi. Uno di questi è legato agli interessi, che sarebbero congelati al 12% solo per i prossimi dodici mesi per poi salire. A questo si aggiunge l’importanza del lavoro dei dirigenti, come Antonello e Marotta che hanno aumentato gli introiti tra la fine di Champions League, lo scudetto e l’accesso al prossimo Mondiale per club.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino