Inter e quel clamoroso +200! Inzaghi crea e aumenta valore − CdS

L’Inter, grazie al lavoro stratosferico di Simone Inzaghi, ha visto crescere notevolmente il valore della sua rosa. Ora c’è una lunga lista di top player.

BOOM − Il valore della rosa dell’Inter è salito del 45%, ossia di oltre 200 milioni di euro passando dagli iniziali 450 milioni a 661. Una crescita enorme ed esponenziale, dovuto principalmente grazie al lavoro di Simone Inzaghi, che in questo triennio ha portato in dote ben sei trofei, tra cui l’ultimo e il più bello: lo scudetto della seconda stella. Parlando solamente di questa annata trionfale, il tecnico interista ha creato, ma anche fatto aumentare di tanto il valore economico di diversi giocatori. In pratica adesso c’è una vera e propria lista di top player. Dal Barella superstar, fino a Marcus Thuram.

L’Inter cresce in maniera costante: quanti top player

TOP PLAYER − Sono diversi i giocatori dell’Inter cresciuti di valore: da Barella passando appunto a Thuram, arrivato a zero in estate, e ora con un costo di cartellino pari al prezzo della clausola posta dal club: 85 milioni di euro. Ma bisogna ricordare anche i vari Dimarco, lo stesso Lautaro Martinez che ora vale oltre 100 milioni, Calhanoglu arrivato da svincolato, Bastoni, ma anche Pavard. Il francese, che in estate l’Inter pagò con lo sconto, visto che si trattava del suo poi prossimo ultimo anno di contratto, adesso vale nuovamente il suo prezzo di partenza. Insomma, è finito il tempo dei zero trionfi e della fatica a vendere. Ora i Lukaku, Hakimi e Onana chi li rimpiange più?

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno