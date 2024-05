Bargiggia dice una grande verità: «Conte ha mollato a metà l’Inter»

Paolo Bargiggia, parlando del ritorno di Antonio Conte in Italia e di Max Allegri, ci ha tenuto a ricordare le mosse del salentino in passato, soprattutto con l’Inter. Il suo intervento su TvPlay.

PASSATO – Paolo Bargiggia non ha dimenticato affatto: «Il ritorno di Conte sarebbe andato meglio del ritorno di Allegri alla Juventus. Ma conoscendo Antonio Conte delle ultime stagioni, avrebbe mollato a metà strada, come ha fatto con l’Inter, con il Chelsea. È un allenatore che ha più cose da dare rispetto ad Allegri. Max è stato un grande allenatore, ma sappiamo tutti che il calcio è cambiato molto. Le dinamiche di allenamento, come affrontare le partite, in due-quattro anni è cambiato tanto. E secondo me Allegri non si è aggiornato. Gioca come giocava una volta e aveva dei campioni all’epoca. Adesso i club vogliono che gli allenatori creino valore, con una squadra che faccia gioco propositivo. Il Thiago Motta visto quest’anno è il perfetto equilibrio tra fase difensiva e quella offensiva».