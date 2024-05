Inter-Pimco, trattaviva a rischio! La reazione da parte Zhang

Quanto tutto sembrava ormai indirizzato tra Inter, o per meglio dire Steven Zhang, ecco che Bloomberg svela che in realtà la situazione non sia così in discesa come raccontato nelle ultime ore.

AFFARE A RISCHIO – Niente ancora di fatto tra Steven Zhang e Pimco per quanto riguarda il nuovo finanziamento che dovrebbe garantire al presidente nerazzurro il ripagare il debito verso Oaktree. Nelle ultime ore sembrava tutto ormai ben delineato, ma la trattativa – secondo quanto riportato da Bloomberg -, ha subito un rallentamento. Entrambe le parti lavorano in queste ore per provare a riaprire la trattativa che permetta al proprietario dell’Inter di ricevere il finanziamento prima della scadenza del 20 maggio. Negli accordi iniziali, erano prevista un’offerta da 435 milioni di euro di obbligazioni private con scadenza nel 2026 con una cedola in natura del 15%. Una piccola parte del finanziamento, inoltre, andrebbe a rafforzare le finanze del club.

ZHANG-INTER, TRATTATIVA A RISCHIO: LA REAZIONE DELLE PARTI

LA SITUAZIONE – Come noto da tempo, Steven Zhang entro il 20 maggio dovrà restituire un prestito da 275 milioni più interessi a Oaktree. Per questo motivo, il presidente nerazzurro negli ultimi mesi ha lavorato per trovare un nuovo prestito che gli permettesse di ripagare Oaktree. L’affare non è del tutto saltato, secondo Bloomberg c’è ancora una possibilità che si arrivi all’OK definitivo, ma l’affare ha subito uno stop. Secondo l’agenzia mass media di New York, tutte le parti interessate hanno preferito non commentare al momento quanto successo, da Suning fino ad arrivare a Pimco e anche Oaktree.

Fonte: Bloomberg