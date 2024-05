Caso Maldini, interviene Alciato: «Non mi sono inventato dichiarazione sull’Inter!»

Si fa sempre più intrigante la questione legata a Paolo Maldini e l’intervista realizzata dal collega Alessandro Alciato per Radio Serie A. Per provare a chiudere definitivamente la questione ci ha pensato proprio il giornalista attraverso un post pubblicato su Twitter.

LA RISPOSTA – Alessandro Alciato interviene in prima persona riguardo la questione legata all’intervista realizzata a Paolo Maldini: «Mi sono inventato la richiesta arrivata ai ragazzi della redazione di Radio Serie A di non mandare più in onda l’estratto relativo alla dichiarazione di Paolo Maldini sullo scudetto dell’Inter? Mi sono solo immaginato che l’intervista sia ricomparsa sul canale YouTube solo dopo una telefonata di fuoco di Paolo Maldini in Lega (Lega che aveva precedentemente ricevuto qualche telefonata dal Milan)? La risposta è no». Poi conclude: «Dico grazie a Radio TV Serie A con RDS, ho conosciuto persone straordinarie. Questo è stato l’ultimo messaggio relativo alla vicenda – che neanche avrei scritto in condizioni normali – ma si è reso necessario per non passare per ciò che non sono».