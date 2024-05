Correa, ci risiamo: altra panchina. Intanto l’Inter valuta

Ormai resta solo il conto alla rovescia per il ritorno di Joaquin Correa all’Inter, con l’Olympique Marsiglia che, mancando la qualificazione alla UEFA Champions League, non riscatterà l’argentino dal prestito. Mentre si scatenano le voci di mercato, questa sera partirà come al solito dalla panchina.

PANCHINATO (DI NUOVO) – Ormai non fa nemmeno quasi più notizia: Joaquin Correa guarderà anche questa sera i compagni dalla panchina, nella gara che l’Olympique Marsiglia disputerà questa sera alle 21 in Ligue 1 contro il Reims in trasferta. Un’avventura, la sua, che sta ormai volgendo al termine in queste ultime giornate di fine stagione, prima del ritorno all’Inter, vista la mancata qualificazione del club francese alla prossima UEFA Champions League che avrebbe attivato la clausola di obbligo di riscatto.

Correa, altra panchina all’Olympique Marsiglia: cessione da programmare

VOCI DI MERCATO – All’Inter, mentre Correa continua a collezionare panchine all’Olympique Marsiglia, si lavora già per cercare di piazzare l’argentino sul mercato. Specialmente considerando la scadenza di contratto nel 2025. Oltre all’ipotesi di un ritorno in patria, all’Estudiantes, si parla anche dell’interessamento del Como neopromosso, che ha tutta l’intenzione di fare un campionato di livello vista la forza della società. Tutte ipotesi. Per intanto le conferme riguardano un’altra panchina. L’ennesima di questa stagione per lui.