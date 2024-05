Premier League, proposta clamorosa sul VAR! Si va al voto

Il VAR è sicuramente uno degli strumenti che, negli ultimi anni, hanno maggiormente contribuito alla regolarità dei campionati. Ma anche a far parecchio discutere, vista la soggettività di alcune scelte. Specialmente in Premier League, dove il prossimo mese si voterà una clamorosa proposta.

POLEMICHE – Il VAR, diciamolo, fa discutere. Nonostante sia uno strumento che abbia indubbiamente migliorato il calcio e aumentato la regolarità dei campionati (specialmente in Italia…), spesso e volentieri alcune scelte sembrano essere soggettive. Prendiamo il caso dell’Inghilterra, dove, in Premier League, la tecnologia implementata nel 2019 ha suscitato spesso perplessità fra addetti ai lavori e tifosi. Come riporta il portale britannico The Athletic, queste polemiche hanno portato a una proposta clamorosa, formalizzata dal Wolverhampton: abolire il VAR dalla prossima stagione.

Premier League, via il VAR? Si va al voto ASSEMBLEA – Una proposta che in Premier League si voterà il prossimo 6 giugno, nell’assemblea generale dei club. Un portavoce della lega inglese ha dichiarato che i club hanno il diritto di presentare proposte alle riunioni degli azionisti. Resta da capire se passerà la decisione di abolire il VAR, con ogni proposta per cambiamenti alle regole che – per diventare effettiva – necessita di una maggioranza di due terzi (quindi 14 voti favorevoli). Resta il fatto che, se passasse questa decisione, sancirebbe un altro scossone nel mondo del calcio, vista la forza trainante della Premier League in Europa e nel mondo.