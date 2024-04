Premier League, svolta clamorosa: introdotto un limite alle spese! Tre voti contro

La Premier League si prepara a introdurre il famoso “Salary Cap”. Un tetto massimo alle spese consentite dai club del massimo campionato inglese. Un punto di svolta per il futuro anche per la Serie A? Di seguito la notizia riportata da The Athletic.

SALARY CAP – La maggioranza dei club della Premier League ha votato a favore dell’introduzione di un piano di ridimensionamento dei costi a partire dalla stagione 2025-2026. Un tetto massimo alle spese che consentirà ai club di spendere solo cinque volte le entrate commerciali e televisive dell’ultima in classifica. Se il tetto fosse stato applicato nella scorsa stagione, per esempio, il limite massimo di spesa per i club della Premier sarebbe stato di 518 milioni di sterline. Ovvero cinque volte i 103,6 milioni di sterline delle entrate del Southampton. Solo tre club hanno votato contro: Manchester City, Manchester United e Aston Villa. Il Chelsea, invece, si è astenuto.

Fonte: The Athletic