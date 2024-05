Lukaku ha dimenticato gli incubi del passato: «Roma, come una finale»

Romelu Lukaku ha parlato poco prima del calcio d’inizio di Bayer Leverkusen-Roma, dimenticando evidentemente su Sky Sport gli errori del passato con l’Inter.

INCUBO – Romelu Lukaku ha parlato come se avesse dimenticato ciò che ha fatto lo scorso anno. Il calciatore attualmente della Roma, poco prima del match con il Bayer Leverkusen valido per il ritorno della semifinale di Europa League, ha detto questo: «In due partite vi giocate tutta la stagione? Lo sport è così, il calcio è così. Però è una bella cosa giocare partite di questo tipo. Per noi è come una finale oggi, poi guarderemo avanti». La Roma parte con lo svantaggio di due gol maturato all’andata allo Stadio Olimpico.

RICORDI – Le finali non portano tanto bene a Big Rom, che ne ha fatte perdere ben due all’Inter. Prima quella di Europa League con il Siviglia a causa dell’autogol, poi l’ultima di Champions League respingendo il colpo a botta sicura di Federico Dimarco e sbagliando un gol già fatto a porta quasi vuota. Solo lui poteva colpire Ederson, fermo dall’altra parte della porta. Quei due episodi sono costati almeno i tempi supplementari alla squadra di Simone Inzaghi, ma anche di più. Il Manchester City ha avuto veramente paura, Lukaku non ne ha fatta una giusta nella mezz’ora in campo a Istanbul.