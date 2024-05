Correa, una neopromossa ci prova! E vuole pure un ex dell’Inter

Correa a fine stagione tornerà all’Inter dopo l’opacissima stagione al Marsiglia. Sul Tucu c’è l’interesse di una squadra appena salita dalla Serie B. Occhio al clamoroso doppio colpo.

DA DIMENTICARE − Joaquin Correa a fine stagione ritornerà all’Inter, dopo una stagione da dimenticare con la maglia del Marsiglia. La squadra francese avrebbe riscattato il giocatore solamente in caso di qualificazione in Champions League. Traguardo non arrivato né tramite la Ligue 1 né attraverso l’Europa League. In quest’ultima competizione, decisiva la sconfitta in semifinale contro l’Atalanta. Per Correa, dal punto di vista personale, la stagione è stata “tragica” con zero gol e zero assist tra tutte le competizioni. Ora ci prova il Como, neopromossa in Serie A, che ha messo gli occhi anche su Mauro Icardi.

Correa e non solo: il clamoroso doppio colpo del Como

CLAMOROSA IPOTESI − Arrivano importanti indiscrezioni da ‘La Provincia di Como‘, con la società comasca, guidata dai ricchissimi proprietari indonesiani, Robert e Michael Hartono, che provano il clamoroso doppio colpo Correa-Icardi. L’ex Inter, oggi al Galatasay dove ha segnato 30 gol in 45 partite, non ha mai nascosto il suo desiderio di ritornare un giorno in Italia e a Como è proprietario anche di alcune lussuose ville. Ovviamente è ancora prematuro parlare di trattative, ma occhio ai possibili sviluppi.