Mbappé dice addio al PSG, via a zero! Quale il prossimo club? L’annuncio

Mbappé ha annunciato ufficialmente che dopo sette lunghi e intensi anni, lascerà definitivamente il PSG a parametro zero. Occasione per Beppe Marotta e l’Inter? Chiaramente no, ma un club in particolare lo aspetta. Ecco l’annuncio dell’attaccante francese attraverso i suoi profili social.

L’ANNUNCIO – Questa volta è tutto vero: Kylian Mbappé lascerà il PSG senza rinnovare il proprio contratto. L’attaccante francese da qualche minuto ha annunciato attraverso i suoi profili social che lascerà il club a parametro zero. Nel lungo messaggio ha ringraziato il club, la dirigenza e i tutti i tifosi per gli anni trascorsi insieme: «Ciao a tutti, voglio parlarvi. Ho sempre detto che avrei parlato con voi quando il momento fosse arrivato e così voglio annunciarvi che è il mio ultimo anno al Paris Saint-Germain. Non rinnoverò il mio contratto e l’avventura finirà nelle prossime settimane. Giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi domenica».

Mbappé lascia il PSG a parametro zero, quale club ora?

PROSSIMA META – Mbappé al termine di questa stagione lascerà ufficialmente il PSG, ma dove andrà adesso? Questo non lo ha ancora annunciato nel video, ma da anni ormai la strada è tracciata. No, purtroppo non parliamo dell’Inter. Vero che lascerà il PSG a parametro zero, ma il fuoriclasse francese ha sicuramente un ingaggio fuori la portata del club nerazzurro e per qualsiasi altro club presente al mondo che non sia – appunto -, Real Madrid o Manchester City. Ad aspettarlo ci sarà il Real Madrid, con cui si legherà a parametro zero fino al 2029: «Non pensavo sarebbe stato così difficile annunciare di lasciare il mio paese e la Ligue 1. Però ne ho bisogno, una nuova sfida dopo sette anni. So di non essere il giocatore più dimostrativo ma dico grazie ai fans per tutto l’amore che mi hanno dato per sette anni. Il PSG è un club che non lascia indifferenti, o lo ami o lo odi».