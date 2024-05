Wan Bissaka a confronto: nell’Inter più difensore che esterno

L’opzione Wan Bissaka sembra avere diverse controindicazioni per l’Inter. L’inglese dimostra i suoi limiti sia se ipotizzato come esterno che messo a confronto coi difensori.

OPZIONE DI MERCATO – Wan Bissaka è un nome che è stato messo nei radar di mercato dell’Inter. Un giocatore indicato come potenziale erede di Dumfries come esterno di destra nel 3-5-2 di Inzaghi, su cui però è legittimo serbare più di qualche dubbio. Specialmente sul potenziale offensivo. E per questo è utile un confronto diretto coi giocatori della rosa nerazzurra.

ESTERNO SU ESTERNO – Prendiamo il grafico generale delle statistiche dell’inglese preso da Fbref:

Giusto per ribadire, risulta ancora più evidente da questo diagramma la sua totale sterilità offensiva. Facciamo però un confronto diretto con Dumfries, cioè l’elemento di cui dovrebbe prendere ruolo e compiti:

L’olandese, in verde nel diagramma, nelle statistiche offensive domina su Wan Bissaka. Con quelle difensive chiaramente influenzate anche dalla differenza di ruolo, visto che il numero due dell’Inter gioca molto più alto come posizione media rispetto al terzino dello United. A maggior ragione però si capisce come Wan Bissaka a bocce ferme sia inadeguato per prendere il suo posto. Ma facciamo un altro passo avanti.

E DA BRACCETTO? – Wan Bissaka difensivamente è effettivamente un terzino efficace. Potrebbe quindi riciclarsi come braccetto di destra? Parlando per assurdo, tralasciando che l’Inter nel ruolo ha già Pavard, Bisseck e Darmian. Ebbene, anche qui la risposta è no. Confrontiamo le sue statistiche con quelle di Bisseck:

Pur considerando che le statistiche si riferiscono a ruoli differenti, risulta evidente come l’inglese per le sue doti palla al piede e nel gioco sia inadeguato anche rispetto al tedesco. Specialmente per quelle che sono le richieste del gioco di Inzaghi. Un nome che insomma, visto anche il suo ingaggio, sembra proprio non avere alcun senso per il mercato Inter.