Inter in costruzione: la rosa della prossima stagione 2024/25 a oggi

La nuova Inter è già in costruzione anche se la rosa della prossima stagione verrà ufficializzata solo dopo l’apertura del calciomercato estivo. Previsti non troppi movimenti, soprattutto se rapportati all’ultima sessione estiva, eppure ci si aspetta almeno un nuovo acquisto per ogni reparto, dopo quelli a zero già “annunciati” da tempo. Di seguito la situazione aggiornata

MILANO – Lo Scudetto della Seconda Stella non è già acqua passata ad Appiano Gentile ma poco ci manca. Almeno dal punto di vista della pianificazione. E l’Inter deve già pensare alla prossima stagione. Cosa che sta già facendo in largo anticipo rispetto all’apertura ufficiale del calciomercato estivo. La rosa da affidare a Simone Inzaghi è in costruzione. In attesa di prendere le principali decisioni su acquisti e cessioni da fare, uno schema iniziale sulla rosa dell’Inter nella prossima stagione si può già ipotizzare. Il viavai, in un certo senso, è già iniziato da tre (?) mesi…

Inter, la rosa della prossima stagione è già semi-completa

CALCIOMERCATO INTER – Abbiamo già raccontato come le operazioni di mercato veranno condizionate, tra le altre cose, da determinati paletti. Uno di questi è la Lista UEFA, che obbliga l’Inter a scegliere come (e se…) arrivare a venticinque calciatori in rosa effettivi. Inutile, quindi, considerare in rosa tutti gli esuberi che non rienterebbero nella lista dei calciatori utilizzabili. Al contrario, c’è spazio extra per qualche giovane del vivaio. Tra calciatori in scadenza pronti all’addio, rientri dai prestiti e arrivi a parametro zero, i principali avvicendamenti sembrano già fatti e finiti. Quindi, come sarà la rosa dell’Inter nella prossima stagione? Facciamo il punto della situazione, aggiornato a circa un mese e mezzo dall’inizio ufficiale del calciomercato estivo 2024.

Portieri: Emil Audero e Raffaele Di Gennaro ancora in bilico

YannFilip(Prodotto del Vivaio Inter #1)Andrei(Prodotto del Vivaio Inter #2)

Difensori: Zinho Vanheusden non rientra nei piani ma manca qualcosa

StefanFrancesco(Prodotto del Vivaio Italia #1)BenjaminYannAlessandro(Prodotto del Vivaio Italia #2)

Esterni: Juan Cuadrado in uscita per scadenza di contratto?

DenzelTajonFederico(Prodotto del Vivaio Inter #3)Matteo(Prodotto del Vivaio Italia #2)Mattia(Prodotto del Vivaio in Lista B #1)

Centrocampisti: Davy Klaassen e Stefano Sensi già rimpiazzati

Piotr(Napoli, parametro zero)DavideHakanKristjanHenrikhNicolò(Prodotto del Vivaio Italia #4)Issiaka(Prodotto del Vivaio in Lista B #2)

Attaccanti: Alexis Sanchez in uscita ma occhio agli altri addii

MarkoMarcusJoaquinValentin(Prodotto del Vivaio in Lista B #3)Mehdi(Porto, parametro zero)

NB: I numeri di maglia indicati sono solo simbolici e non ufficiali in vista della stagione 2024/25.