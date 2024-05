Zielinski e il caso Mkhitaryan fa scuola: Inzaghi sa come lavorarci!

Simone Inzaghi è pronto ad abbracciare Piotr Zielinski a partire dal ritiro estivo di Appiano Gentile. L’obiettivo del tecnico sarà quello di rivitalizzarlo come fatto con Henrikh Mkhitaryan nelle ultime stagioni.

LA CERTEZZA – Simone Inzaghi sa che a partire dalla prossima stagione potrà contare sulle prestazioni del polacco Piotr Zielinski, che arriverà a parametro zero in estate. Il calciatore del Napoli, convinto di essere giunto alla fine del suo percorso all’ombra del Vesuvio, incontrerà la squadra per la prima volta in occasione dell’inizio del ritiro estivo di Appiano Gentile. Il suo contributo in nerazzurro dipenderà in maniera sostanziale dalla capacità del tecnico piacentino di saperlo inserire all’interno del suo scacchiere tattico.

Inzaghi sa come farlo: Zielinski nuovo Mkhitaryan?

LA SUGGESTIONE – Che l’Inter veda in Zielinski il futuro sostituto di Mkhitaryan è un fatto noto, ma che il polacco riesca a garantire la costanza di rendimento del centrocampista armeno è un discorso diverso. La “cura Inzaghi” dovrà essere funzionale ad assicurare un progressivo adattamento del suo profilo al proprio sistema di gioco, ma non solo. A caratterizzare l’Inter inzaghiana è un’unità di intenti, di idee e di prospettive. Zielinski dovrà prendere spunto dall’ex Roma per immergersi in un ambiente fondato su brillanti intuizioni ma anche armonia sul piano del collettivo. Allinearsi alle idee e ai principi del “sistema nerazzurro” dovrà significare rendersi partecipe del gruppo, considerato nel suo complesso. E per farlo potrà essere decisivo il contributo del demiurgo Inzaghi, oltre che quello del suo collega armeno.