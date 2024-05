Mkhitaryan: «Milan-Inter? Gioia senza limiti. A Madrid sottovalutati»

Mkhitaryan racconta il derby scudetto che ha consegnato all’Inter la seconda stella e il ventesimo scudetto. Poi ritorna sulla delusione in Champions League con l’Atletico Madrid. L’armeno in un’intervista in patria su Armsport.

DERBY SCUDETTO − Henrikh Mkhitaryan racconta la bellezza di quel 22 aprile: «Devo dire che anche prima della partita con il Milan si parlava molto di noi che saremmo diventati campioni, perché avevamo tanti punti rispetto ai nostri rivali. Dappertutto si sentiva dire “L’Inter è già campione, l’Inter è già campione”, ma noi ancora non ci sentivamo campioni. Mancavano ancora 6 partite, e la più decisiva era quella contro il Milan. Già due mesi prima, pensavamo a come potesse diventare fondamentale quella partita per la vittoria finale e diventare campioni. Al fischio finale dell’arbitro…non lo so…ancora non riesco a descrivere le mie sensazioni, la mia gioia non aveva limiti. Naturalmente sono molto felice, perché questo è stato un campionato speciale, perché è stato il primo della mia carriera europea. Questo titolo avrà naturalmente un posto molto speciale nella mia bacheca dei trofei».

CONCENTRATI − Mkhitaryan sui giorni antecedenti: «Abbiamo cercato il più possibile di non ascoltare le voci che venivano dall’esterno. In altre parole, ci siamo preparati, abbiamo analizzato nel dettaglio l’avversario e abbiamo semplicemente fatto la nostra partita. Abbiamo tutti capito che tali voci avrebbero potuto creare un effetto negativo sulla squadra. Il nostro obiettivo era uno solo: dimenticare tutto e giocare il nostro calcio, prestando attenzione solo a noi stessi. Naturalmente sapevamo che il momento tanto desiderato sarebbe arrivato, ci siamo goduti la partita».

Mkhitaryan sulla gioia ai tifosi e sulla delusione in Europa

CARICA TRIPLA − Immensa la gioia dei tifosi, Mkhitaryan non ha dubbi: «Penso che a inizio campionato, quando andavamo avanti di vittoria in vittoria, già si vociferava del 20esimo scudetto, sarà speciale. Personalmente non lo immaginavo così, perché era la prima volta che mi avvicinavo al campionato in Europa. Non avevo idea, fin dall’inizio, di quale entusiasmo regnasse tra i tifosi e tutti in generale. Ora l’ho capito. Inoltre lo abbiamo vinto nel derby col Milan. Questa circostanza ha dato una doppia, anzi tripla carica al resto, emozionando e deliziando i tifosi. Quando abbiamo girato la città in autobus, ci siamo resi conto dell’ottimo lavoro che avevamo fatto, l’entusiasmo che avevamo creato tra i tifosi».

DELUSIONE − Poi Mkhitaryan non nasconde l’amarezza per la Champions League: «Naturalmente quella sconfitta è stata solo colpa nostra, ognuno di noi ne è responsabile. Penso che quando siamo passati in vantaggio a Madrid ci siamo rilassati un po’, abbiamo perso la concentrazione, perché avevamo vinto 1-0 in casa. Ad un certo punto ci è sembrato che i problemi fossero risolti, ma ci sbagliavamo terribilmente. Forse abbiamo sottovalutato l’avversario, e quando l’Atletico ha pareggiato il punteggio del confronto eravamo già sfiniti, non capivamo cosa stesse succedendo in campo. Soprattutto negli ultimi 10-15 minuti, quando l’Atletico ha creato uno dopo l’altro occasione pericolose per segnare. Posso dire con certezza che il finale è andato così solo a causa della nostra stanchezza. Ma questo è il calcio e impariamo da questi errori e andiamo avanti. Sapendo che avevamo ancora molto da fare in campionato, abbiamo cercato di dimenticare al più presto quella partita e concentrarci sul campionato nazionale, in modo da poter finire il nostro lavoro e diventare Campioni d’Italia».