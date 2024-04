Sommer, dopo la Bundesliga ora anche la Serie A! Si è preso l’Inter

Yann Sommer è stato uno dei leader indiscussi di questa Serie A e di questa vittoria in casa Inter. Lo svizzero arrivava dalla Germania: oggi invece sorride in Italia.

CONTRIBUTO – Da incertezza e rimpiazzo low-cost a leader indiscusso di un intero reparto. Così Yann Sommer si è preso l’Inter dopo un avvio in punta di piedi. l’esperto portiere svizzero ha contribuito in maniera significativa al ventesimo scudetto, il primo di Simone Inzaghi che sin dalla prima giornata ha messo il 35enne in cima alle gerarchie. Lo stesso portiere è stato bravo a sfruttare la sua chance per poi far innamorare i propri tifosi che ad oggi lo considerano la scelta migliore per il post André Onana che invece a Milano non era riuscito a vincere il tricolore.

Sommer, l’Inter ha il suo nuovo leader difensivo!

CERTEZZA – Dalla Germania all’Italia per lui non è cambiato nulla nel corso degli ultimi due anni. Yann Sommer, nella primavera del 2023 alzava il titolo della Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco. Oggi invece, dopo una cavalcata storica alza la Serie A con la maglia dell‘Inter ed entra così negli annali per essere stato il portiere titolare della seconda stella. A questo si aggiungono dei numeri stellari. In questo campionato Yann Sommer ha raggiungo ben 17 clean sheet su 31 partite. In tutto ciò va ricordato come il numero interista sia anche il primo portiere per parata effettuate, con un dato che sfiora l’80%.