Vitor Roque-Inter, sirene dal Portogallo! C’è l’ipotesi di uno scambio

L’Inter deve guardarsi intorno alla luce del concreto interesse manifestato dal Portogallo per il calciatore del Barcellona Vitor Roque. L’ipotesi più plausibile è che i portoghesi propongano uno scambio che coinvolga Pepê, molto apprezzato dai blaugrana.

LA NOVITÀ – L’Inter segue con attenzione il tema dell’interessamento del Porto per il suo obiettivo di mercato Vitor Roque. Secondo quanto riportata da A Bola, il Barcellona potrebbe essere disponibile a impegnarsi in uno scambio che coinvolga il calciatore offensivo Pepê, oggetto del desiderio del club blaugrana. In tal senso, la squadra catalana potrebbe prendere in considerazione l’idea di accettare il trasferimento del suo talento brasiliano, arrivato nella finestra invernale di calciomercato, nell’ottica di poter assicurarsi l’approdo in blaugrana di un calciatore molto apprezzato da Xavi.

L’Inter segue gli sviluppi della trattativa: questo il piano del Porto per Vitor Roque

LA STRATEGIA – Pepê ha un contratto fino al 2027 e una clausola di 75 milioni di euro, ragion per cui i culé, alle prese con ristrettezze finanziarie dovute ai limiti imposti dalla Liga, potrebbero intravedere nell’ipotesi di scambio la via più accessibile per consegnare al proprio allenatore un talento cristallino del calcio brasiliano. Dal canto suo, il Porto non è disponibile a cedere il suo calciatore per una cifra inferiore a 60 milioni di euro, considerando lo status internazionale del giocatore e la costanza di rendimento da lui mostrata in stagione. Ecco che uno scambio dei cartellini potrebbe rappresentare la soluzione più adeguata per entrambi i club, così da superare gli ostacoli di natura economica che riguardano entrambe le parti.