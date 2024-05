L’Inter vede oltre: al via il countdown. E Zhang sorride

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo, almeno per le prossime tre stagioni. Come anticipato da Tuttosport, il club nerazzurro è vicino a chiudere l’accordo con Pimco grazie alla mediazione di Steven Zhang.

FUTURO – Steven Zhang è pronto ad archiviare il vecchio prestito con Oaktree. Come raccolto dai colleghi di Tuttosport, il presidente dell’Inter è pronto a chiudere un nuovo accordo con Pimco. Il fondo statunitense garantirà a Steven Zhang un nuovo finanziamento fra i 420 e i 430 milioni da restituire entro il 2027. Un prestito che permetterà al numero uno nerazzurro di saldare il debito con Oaktree e guadagnare altro tempo. Tutto questo per continuare a lavorare in serenità e allo stesso tempo aver a disposizione qualche anno in più per trovare un acquirente, probabilmente arabo, a cui cedere il club prima del 2027.

LAVORO – Il nuovo prestito e comunque l’attuale situazione societaria, non andrà ad intaccare il mercato dell’Inter che sarà comunque autofinanziato. Una situazione che non preoccupa Simone Inzaghi – spiega Tuttosport – e che è pronto a firmare il rinnovo con l’Inter. Ne ha parlato ieri a margine della premiazione di Piacenza: «Spero e credo di poter annunciare presto il rinnovo, ho trovato un ambiente perfetto per poter lavorare, i risultati che abbiamo ottenuto non sono casuali.»

Inter: un mercato autofinanziato, ma ecco la ciliegina

MERCATO – Un rinnovo societario, con l’Inter che avrà più tempo per gestire il post scudetto e magari poter ambire alla Champions League dopo averla sfiorata lo scorso anno. Nel frattempo si prova a delineare anche i prossimi obiettivi di mercato, con Beppe Marotta che spinge per portare Bento dell’Athletico Paranaense a Milano. Lo stesso allenatore dei brasiliani ieri è sembrato dispiaciuto che ha confermato l’addio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini