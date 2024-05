Biasin: «L’Inter è un modello! E poi ci sono quelli che fingono di non capire»

Biasin esalta giustamente il modello di casa Inter fatto di programmazione, perfetta gestione dei conti e strategia. Poi si scaglia contro i cosiddetti ‘avvelenatori di pozzi’.

MODELLO − Fabrizio Biasin riconosce il lavoro della società nerazzurra e bacchetta ‘gli avvelenatori di pozzi’: «Sono le ore del rifinanziamento Zhang. Diciamo così. Ovvero della possibilità della proprietà cinese dell’Inter di proseguire la sua storia in nerazzurro passando dai quattrini del fondo Pimco. Di fronte a un certo tipo di operazioni c’è chi si indigna e fa confusione, soprattutto perché sobillato da un certo tipo di comunicatori che A) Non capiscono o B) Fingono di non capire. I B) sono decisamente i peggiori. L’Inter ha certamente un problema di “conti da sistemare” e, infatti, li sta sistemando. Al netto delle operazioni del proprietario – regolari, se pensate che non sia così vi fate fregare dai soliti avvelenatori di pozzi – il dato di fatto è che il modello di gestione degli ultimi anni in Casa-Inter è diventato esempio per tutta la concorrenza italiana e non solo. Organizzazione, pianificazione, strategie, costruzione del gruppo, comunicazione. L’Inter che un tempo veniva sbeffeggiata per la confusione che la circondava, oggi ha le idee chiarissime. Lo dicono i parametri, lo confermano le opinioni di coloro che hanno la forza di andare oltre le proprie antipatie personali». Nelle prossime ore, il patron cinese definirà l’accordo con Pimco per allungare appunto la sua permanenza alla guida dell’Inter. Passo fondamentale per programmare il futuro e la prossima stagione.

Fonte: editoriale Fabrizio Biasin – Tmw