Gudmundsson al centro del mercato: l’Inter c’è, ma occhio a un club

I club di tutta Italia guardano in direzione Liguria. Anche la Juventus – spiega Tuttosport – non molla la presa su Albert Gudmundsson. Su di lui anche l’Inter che ha messo l’islandese nel mirino da tempo.

ATTENZIONE – Se da un lato il Genoa prova ad alzare un muro invalicabile, dall’altro club come Juventus e Inter proveranno a fare di tutto per strappare al Grifone il giovane Albert Gudmundsson. L’islandese ha fatto innamorare mezza Europa e adesso su di lui hanno messo gli occhi vari club italiani e non solo. In cima alla lista – spiega Tuttosport – c’è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha mosso passi importanti e concreti. Il club bianconero ha aperto i colloqui con gli agenti del ragazzo, i fratelli Giuffrida, e ha sondato il terreno con la società ligure.

INTERESSE – Oltre alla Juventus però, ci sono anche l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Daniele De Rossi. I due club l’hanno visionato in questi mesi – a quota dodici gol – senza però affondare il colpo. Proprio per questo ad oggi la Juventus si ritrova in pole position per Gudmundsson. Un po’ più defilato invece il Tottenham che non è andato oltre un sondaggio. Attenzione anche al Napoli che con Giovanni Manna come nuovo ds preparano il loro ingresso in scena. Il club campano non va assolutamente sottovalutato.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso e Nicolò Schira