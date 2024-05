Vanheusden, ritorno in campo e futuro incerto all’Inter: parla il padre

Vanheusden punta la sua centesima partita con lo Standard Liegi, dopo alcuni stop fisici che vanno avanti da tempo. Il padre rassicura tutti e parla del suo futuro.

SODDISFAZIONI – Nonostante Zinho Vanheusden abbia affrontato problemi fisici, la sua determinazione rimane forte. A confermarlo è il padre, Johan. La sua centesima partita con lo Standard Liegi è un traguardo significativo, un’occasione per dimostrare il suo valore nonostante le sfide fisiche incontrate lungo il percorso. Ma è ancora fermo a quota novantanove. Dopo un ritorno speranzoso la scorsa estate, l’infortunio al ginocchio e un’ernia del disco hanno ostacolato il suo percorso. Nonostante ciò, il difensore punta a tornare in campo per lo Standard Liegi e dimostrare il suo valore, sperando in un futuro chiaro con l’Inter, il suo attuale club fino al 2026.

Quale futuro per Vanheusden? Parla il padre

LE PAROLE – Papà Vanheusden è chiaro e coinciso a La Dernière Heure – Les Sports: «Questa centesima partita conta enormemente per lui. Non tutti possono vantare di aver indossato cento volte la maglia dei roux, e Zinho considera questa prospettiva un onore. Novantanove incontri, non è ancora la stessa cosa…» E sul futuro di suo figlio all’Inter aggiunge: «Non abbiamo molto da dire in questo caso. Sono gli italiani che decideranno».