Pimco-Inter, si fa! La precisazione sulle voci fra Oaktree e Zhang – SM

L’accordo fra Pimco e Inter resta in dirittura d’arrivo, nonostante le voci uscite nella giornata di ieri su problemi all’ultimo. Ma Oaktree ha realmente provato a ostacolare Zhang: il punto secondo Sport Mediaset.

SI CHIUDE! – È e resta in dirittura d’arrivo il prestito da 430 milioni con Pimco, che darà a Steven Zhang la liquidità necessaria per tenersi l’Inter. I documenti sono attesi fra lunedì e martedì, per liquidare il prestito di Oaktree. La notizia la dà Sport Mediaset, mettendo quindi il tutto in chiusura e nei tempi previsti dagli accordi sul prestito precedente, quello da 275 milioni. Che, se non dovesse essere reso, darebbe al fondo la possibilità di prendere la guida dell’Inter togliendola a Zhang. Ma a questo scenario non si dovrebbe arrivare.

Lo strano tentativo di Oaktree di ostacolare Pimco-Inter e Zhang

IL CASO – Nel tardo pomeriggio di ieri, aveva destato un po’ di preoccupazione la notizia lanciata da Bloomberg di problemi legati alla chiusura della trattativa fra l’Inter e Pimco. Un qualcosa che poteva far precipitare la situazione. Sempre Sport Mediaset chiarisce il tutto: è vero che Oaktree nelle ultime ore ha tentato di ostacolare la situazione, per rinegoziare un prestito bis, ma non avrà un cattivo esito sull’operazione. All’ipotesi, Zhang aveva detto no per i tassi troppo alti rispetto ai precedenti.