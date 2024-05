Inter, andamento dei prestiti: Esposito jr eroe di La Spezia!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Francesco Pio Esposito segna un gol decisivo per l’intera stagione dello Spezia.

RIEPILOGO PRESTITI – Grande soddisfazione in casa Inter per la conclusione della stagione regolare in Serie B. In cui l’eroe assoluto è Francesco Pio Esposito, che segna appena il terzo gol stagionale, ma decisivo nel 2-1 dello Spezia al Venezia che regala la salvezza ai liguri. Il suo futuro è ancora decidere, ma il primo anno da professionista fa ben sperare sulle sue prospettive future. Dramma invece per la Ternana di Franco Carboni, che sarà costretta a giocare il playout contro il Bari per rimanere in Serie B. Invece Eddie Salcedo chiude il suo semestre al Lecco con appena 274 minuti in 10 presenze, non avendo mai l’opportunità di aiutare i nerazzurri a salvarsi. All’estero ennesima delusione per Nikola Iliev. Il talento bulgaro classe 2005 torna titolare dopo oltre due mesi (non giocava dal 3 marzo), ma esce dopo appena 40′ in seguito all’espulsione di un compagno in CSKA 1948-Slavia.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Milan-Cagliari 5-1: in panchina, subentra al 76′

VALENTIN CARBONI (C) – Fiorentina-Monza 2-1: in panchina, subentra all’82’

FILIP STANKOVIC (P) – Catanzaro-Sampdoria 1-3: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Catanzaro-Sampdoria 1-3: titolare, sostituito al 67′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Venezia 2-1: titolare, sostituito al 66′, 1 gol

EDDIE SALCEDO (A) – Lecco-Modena 2-3: non convocato

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Como-Cosenza 1-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Feralpisalò-Ternana 0-1: titolare, sostituito al 58′

JAN ZUBEREK (A) – Feralpisalò-Ternana 0-1: non convocato

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Brentford 1-2: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Villarreal-Siviglia 3-2: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Lorient 3-1: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Reims 1-1: titolare, 90′ in campo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Westerlo: rinviata per proteste dei tifosi

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Servette 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948-Slavia 0-2: titolare, sostituito al 40′