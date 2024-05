Buongiorno, Inter e non solo. Lui apre a un’ipotesi: «È allettante!»

Buongiorno sarà certamente uno dei calciatori più ambito del prossimo calciomercato, con l’Inter molto interessata all’argomento così come altre società. Il difensore del Torino, intervenuto a Sport Mediaset, rimane sul vago ma non esclude un’altra pista

IPOTESI – Alessandro Buongiorno piace molto in Serie A. Il difensore del Torino, che molto probabilmente farà parte della spedizione azzurra in Germania per Euro 2024, si prepara al torneo ma anche ad un calciomercato da protagonista. Il capitano granata, che la scorsa stagione ha deciso di rimanere a Torino rifiutando qualsiasi altra pista, difficilmente replicherà quanto accaduto. Le estimatrici non mancano, con l’Inter tra i club italiani maggiormente interessati. Intanto Buongiorno non si sbilancia, ma apre anche a un’altra ipotesi.

Buongiorno piace all’Inter e non solo: quale sarà il suo futuro? Parola al diretto interessato

PREFERENZA – Buongiorno piace a tutte le big di Serie A, con l’Inter Campione d’Italia che sta facendo più di un pensiero sulla possibilità di regalarlo a Simone Inzaghi. Intanto il diretto interessato non si sbilancia, ma non esclude l’ipotesi estero: «Sicuramente la Premier League come campionato è molto alettante perché ci sono squadre e giocatori molto forti, dove si può continuare a crescere e lavorare. Sicuramente è molto allettante. In Italia anche mi trovo benissimo, quindi insomma vedremo un po’ in futuro».

TUTTO APERTO – Buongiorno non chiude nessuna porta, com’è giusto che sia. La sensazione è che la spunterà una squadra italiana, ma il calciomercato è imprevedibile. E soprattutto è appena iniziato.