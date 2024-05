Thuram: «Inter, stagione magica! Mi ispiro a due grandi attaccanti»

Thuram è stato uno dei protagonisti per la conquista del ventesimo scudetto con la maglia dell’Inter. L’attaccante nerazzurro è stato intervistato dalla CBS insieme all’amico Thierry Henry, dove ha parlato della sua stagione, di Lautaro Martinez e degli obiettivi personali.

INASPETTATO – Marcus Thuram esprime tutte le sue emozioni riguardo il suo primo anno in nerazzurro e il rapporto con un suo compagno di squadra: «La stagione all’Inter è stata un crescendo, per descrivere tutto ciò con una parola direi magico. Non mi aspettavo di vincere subito al primo anno qui, voglio dimostrare a tutti e in primis a me stesso di essere importante per la squadra. Il rapporto con Lautaro Martinez? Lui è uno degli attaccanti più forti al mondo, giocare con lui non è difficile perché è molto è intelligente. Con i suoi movimenti mi crea degli spazi e a me piace inserirmi! Insieme ci completiamo».

NESSUN LIMITE – Thuram è già pronto a raggiungere nuovi obiettivi: «L’obiettivo principale è quello di non porsi nessun limite. Henry ha disputato stagioni da 20 gol e 20 assist, sarebbe un bel traguardo da raggiungere! Agli attaccanti è richiesto segnare, ma a me piacciono Henry e Benzema anche perché aiutano la squadra, penso di essere quel tipo di giocare. Voglio essere più di un semplice attaccante».

Henry idolo e amico di Thuram, un consiglio fondamentale

CONSIGLI DELLO “ZIO” – Thuram ha un ottimo rapporto con Henry, a tal punto da chiamarlo zio. Lui, come suo padre, è stato fondamentale con i suoi consigli: «In campo non ci sono amici, in campo devi andare per ‘uccidere’ gli avversari e questo l’ho imparato da lui. Io solitamente sorrido sempre, ma quando entro in campo non vedo in faccia nessuno. Questo è il consiglio migliore che mi ha dato. L’ho affrontato una sola volta in carriera, quando allenava il Monaco e io giocavo al Lille, ero veramente motivato».