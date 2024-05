Zhang-Pimco, tutto in bilico! Oaktree si prende l’Inter? Poche alternative

L’affare tra Steven Zhang e Pimco resta ancora in bilico, dal momento in cui entrambe le parti non hanno ancora trovato l’accordo definitivo per il nuovo finanziamento che permetterebbe al proprietario dell’Inter di estinguere il debito nei confronto di Oaktree. Il fondo statunitense, sempre secondo quanto riportato da Bloomberg, intanto, potrebbe decidere di prendere il controllo del club nerazzurro.

STALLO – Niente di fatto ancora tra Steven Zhang e Pimco per quanto riguarda il nuovo finanziamento. Pimco avrebbe infatti proposto un rifinanziamento fino al 2026 con un interesse del 15%, ma più tempo passa, più si riduce il margine di negoziazione da parte di Zhang che entro il 20 maggio dovrà ripagare il debito nei confronti di Oaktree. Ad oggi, restano veramente poche alternative all’attuale presidente dell’Inter. Il club nerazzurro, intanto, potrebbe anche passare a una nuova proprietà.

Zhang poche alternative, l’Inter passa ad Oaktree?

LE SCELTE – Come noto da tempo, Steven Zhang entro il 20 maggio dovrà restituire un prestito da 275 milioni più interessi a Oaktree. Per questo motivo, il presidente nerazzurro negli ultimi mesi ha lavorato per trovare un nuovo prestito che gli permettesse di ripagare Oaktree. L’affare non è del tutto saltato, secondo Bloomberg c’è ancora una possibilità che si arrivi all’OK definitivo, ma più il tempo passa e più Steven Zhang rischia di trovarsi con le spalle al muro. Secondo il sito di informazione di New York, il margine di scelta ad oggi è limitato: accettare le condizioni proposte da Pimco o perdere la proprietà dell’Inter a favore di Oaktree. Al fondo statunitense, infatti, a quel punto basterebbe versare a Suning la differenza tra il valore di mercato del club e quello del debito per diventare nuovo proprietario del club.

Fonte: Bloomberg