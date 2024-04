L’Inter espone la coppa scudetto: previsto un evento speciale!

L’Inter farà almeno un’altra grande festa: in occasione della partita con la Lazio, in cui sarà consegnata la coppa per la vittoria dello scudetto. Il trofeo sarà poi esposto a Milano, in occasione di un evento speciale. Ecco di cosa si tratta.

IL PROGRAMMA – L’Inter ha appena messo da parte la memorabile festa scudetto di domenica, con oltre 300.000 persone che hanno riempito piazza Duomo e una marea in giro per Milano. Ma le celebrazioni per il tricolore conquistato otto giorni fa non sono certo finite. C’è un’altra data ancora da inserire in calendario, quella dell’ultima partita in casa con la Lazio. Per la quale, a oggi, non c’è il programma. Dopo il match della penultima giornata di Serie A, è prevista la consegna della coppa dello scudetto in quanto sarà l’ultima in casa. Poi sarà la volta dell’esposizione del trofeo, in centro a Milano in occasione di un evento speciale. Che sarà un altro grande momento di questo mese di festeggiamenti per il tricolore della seconda stella.

L’Inter espone la coppa per lo scudetto della seconda stella

GRANDE EVENTO – Lunedì 20 maggio, a prescindere da quando si giocherà Inter-Lazio, è prevista una cena di gala per festeggiare lo scudetto. In occasione dell’evento, in programma al Castello Sforzesco in centro a Milano, Sky Sport fa sapere che verrà esposta la coppa. Alla cena saranno invitati tifosi VIP e volti noti di provata fede interista. Da ricordare come, in aggiunta, la sera di Inter-Lazio è in programma un concerto con artisti a loro volta tifosi nerazzurri. Anche qui, per il programma bisogna attendere che la Lega Serie A definisca il calendario della penultima giornata, dopo che ieri è uscita la terzultima. Per l’Inter sono in arrivo altre date di rilievo, per festeggiare uno scudetto già indimenticabile per un’infinità di motivi.