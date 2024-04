Nainggolan: «Dimarco meglio di Theo Hernandez! Non solo lui nell’Inter»

Nainggolan non ha dubbi: Dimarco è più forte di Theo Hernandez. L’ex giocatore dell’Inter, in un collegamento con Vox to Box Podcast su Controcalcio, ribadisce la superiorità della squadra di Inzaghi nei confronti del Milan, su tutti gli interpreti.

IL CASO – Si continua a parlare dell’episodio di domenica, con lo striscione mostrato da Denzel Dumfries. Per Radja Nainggolan non c’è nulla di particolarmente negativo, anche se la Procura Federale ha aperto un fascicolo: «Se il prossimo derby Theo Hernandez e il Milan vinceranno faranno la stessa identica cosa. Questa è una cosa che continuerà, sono cose che fanno parte dei derby. Poi ditemi un giocatore del Milan che può giocare titolare nell’Inter. Io sceglierei Federico Dimarco su Theo Hernandez, perché mi fa ottanta assist e dieci gol. Io sceglierei Dimarco in una squadra che deve vincere lo scudetto. Ruben Loftus-Cheek giocherebbe nell’Inter? Ma al posto di chi!»

Nainggolan e il paragone Inter-Milan, oltre Dimarco e Theo Hernandez

I PIÙ FORTI – Non ci sono solo Dimarco e Theo Hernandez a far pendere la bilancia dalla parte dell’Inter, secondo Nainggolan: «Il mio discorso è soltanto per far capire che è una squadra molto superiore. Poi il Milan è secondo. Meriti all’allenatore, però con una squadra così forte come l’Inter era obbligatorio vincere lo scudetto. Quando il Milan ha vinto lo scudetto è perché l’ha perso l’Inter, che anche lì era strafavorita e più forte. Se metti Roberto De Zerbi a questo Milan non vince lo scudetto, perché la squadra dell’Inter è superiore».