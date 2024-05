Inter, oggi il giorno della verità. Cambio di proprietà in vista – TS

Oggi dovrebbe essere il giorno che sancisce il passaggio di proprietà dell’Inter. Suning e le sue società di controllo in Lussemburgo passeranno la mano ad Oaktree, il riassunto di Tuttosport.

PASSAGGIO – Oggi sarà un giorno storico in casa Inter. A meno che Steven Zhang non ottenga un prestito dal governo cinese il club nerazzurro passerà ad Oaktree. Che il prestito si concretizzi è quasi impossibile, perché uno dei debiti più corposi della proprietà Suning è con la China Construction Bank, proprio associata al governo. Il patron cinese ha mancato l’accordo con Pimco per il rifinanziamento del debito e dopo tre anni lascerà senza aver trovato il modo per restituire i 275 milioni di euro più interessi prestati dal fondo americano a maggio del 2021. Suning gestisce l’Inter tramite alcune società di controllo in Lussemburgo, per questo verso le ore 18.30 tutto si avvererà. A chiusura degli uffici sarà reso noto il futuro del club meneghino. Oaktree rivelerà il 99.6% delle quote dell’Inter: il 68.55% da tre società di controllo Suning, il restante 31.05% da International Sports Capital spa, la holding che fa riferimento a LionRock. Oaktree imporrà misure di austerity più pesanti, ma confermerà l’intero parco dirigenziale. Verrà sciolto il CdA e rimesso in piedi, partendo dai rappresentanti del fondo americano già presenti.

fonte: Tuttosport – Federico Masini