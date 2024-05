Zhang, una lunga storia di debiti prima dell’addio all’Inter – TS

Quella di Suning e Steven Zhang è una storia piena di debiti prima dell’addio definitivo all’Inter. La solidità è mancata, il motivo è semplice e lo spiega nei dettagli Tuttosport.

DEBITI – Il debito con Oaktree è l’ultimo contratto da Steven Zhang. Il presidente ha provato a tenersi l’Inter, ma ha accumulato troppi debiti per dare stabilità al club. Ha cercato un accordo con Pimco da 435 milioni per pagare il prestito concesso da Oaktree. 275 milioni più interessi del 12% per tre anni. Zhang era pronto ad un altro debito per estinguere il debito con il fondo americano. La realtà è che la sua storia precedente ha inciso e non poco sulla sua affidabilità. Steven, così come tutto il gruppo Suning, è stato indebolito dal debito di 320 milioni contratto con China Construction Bank, l’istituto di credito controllato direttamente dalla Cina. Il tribunale di Hong Kong ha condannato Zhang e ha reso esecutiva la decisione anche a Milano e New York, aggredendo perciò i beni anche in territori al di fuori della Cina stessa. Legato a Steven Zhang è in più il bond in conto all’Inter dal 2021 quando serviva finanziare il club: 415 milioni di euro con rata finale da 391 circa da restituire entro il 9 febbraio 2027.

fonte: Tuttosport – Alessia Scurati