VIDEO – Bologna-Juventus 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Juventus, posticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



OBIETTIVO SUPER – Bologna-Juventus 3-3 nel posticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Lo scontro diretto per il terzo posto non ha un vincitore, con le due squadre che restano a pari punti. Novanta secondi e il Bologna è già avanti, sugli sviluppi di un corner cross da destra respinto e Riccardo Calafiori ha quasi un rigore in movimento per il suo primo gol in campionato. All’11’ il raddoppio, traversone da sinistra e Kacper Urbanski di testa trova la deviazione del compagno Santiago Castro. La Juventus, nella prima del traghettatore Paolo Montero in panchina, al 53′ becca anche il terzo con la doppietta di Calafiori che si prende il lusso di un tocco sotto ai danni di Wojciech Szczesny. Ma proprio quando sembra finita un errore della difesa di casa permette a Federico Chiesa di accorciare (76′). All’83’ gran punizione di Arkadiusz Milik, per accorciare ulteriormente le distanze. Quindi, un minuto dopo, nuovo errore della difesa del Bologna e punisce un destro di Kenan Yildiz dal limite per l’incredibile 3-3.

BOLOGNA-JUVENTUS – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Bologna-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.