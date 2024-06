VIDEO − Argentina-Canada, highlights Copa America: Lautaro Martinez in gol

Argentina-Canada, match d’esordio in Copa America e giocato alle ore 2.00 italiane, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mercedes-Benz di Atlanta.

BUONA LA PRIMA – Argentina-Canada 2-0, primo match di Copa America, torneo quest’anno negli USA, e giocato alle 2 italiane. Primo tempo non scoppiettante, con la Seleccion che spreca due occasioni in campo aperto con Angel Di Maria e Julian Alvarez. Il Canada, di contro, in chiusura di frazione ha una bella chance con girata di Steven Eustaquio respinta in maniera provvidenziale da Emiliano Martinez. L’Argentina passa a inizio ripresa: palla dentro per Alexis Mac Allister in area, lo travolge il portiere Maxime Crépeau ma prima che l’arbitro dia rigore segna in tap-in Alvarez, 1-0 al 49′. Dieci minuti dopo esce Tajon Buchanan, senza aver inciso, con Jacob Shaffelburg al suo posto. Lautaro Martinez fa invece il suo ingresso solo al 76′, per Alvarez. Subito dopo Lionel Messi lanciato solo davanti al portiere, pallonetto e palla a lato. Gol mangiato, così come aveva fatto una decina di minuti prima quando l’aveva fermato Crépeau nell’uno contro uno. Spreca anche il Toro all’82’, tirando addosso al portiere sempre davanti alla porta. Passano però sei minuti e Messi lo smarca di nuovo in profondità, stavolta il tocco è vincente: 2-0 e partita chiusa.

ARGENTINA-CANADA − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Argentina-Canada dal canale ufficiale YouTube della Copa America.