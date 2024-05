Lautaro Martinez, fretta per il rinnovo. Inter in attesa – TS

Lautaro Martinez ha fatto una mossa simile a Diego Milito dopo la finale di Champions League del 2010. Tuttosport fa un paragone tra i due attaccanti.

PARAGONE – Al Castello Sforzesco Lautaro Martinez ha messo fretta all’Inter per chiudere il rinnovo prima della partenza per la Copa America. L’argentino in realtà sa che questo sarà impossibile, nonostante l’accordo trovato a marzo per 9 milioni di euro di ingaggio. L’incontro di Madrid era stato favorevole, dirigenza e agente avevano trovato una via di mezzo tra i 10 milioni richiesti e gli 8 offerti dall’Inter. Il cambio di proprietà ha messo tutto in stand-by, l’argentino ora dovrà aspettare. Le parole di Lautaro Martinez sono paragonabili a quelle di Diego Milito, che nella notte della Champions League disse di un’offerta importante. Massimo Moratti lo fece ritrattare una volta arrivati a Milano, el toro non ha nessuno con cui ri-decidere la sua posizione. Il futuro è un grande dubbio, che sicuramente non verrà risolto subito. Sulla lista dei rinnovi ci sono anche quello di Nicolò Barella a 7 milioni di euro a stagione e l’ultimo di Simone Inzaghi, a cui dedicare un corposo aumento di stipendio. Il contesto non permette di agire con fretta, bisognerà attendere ancora un po’ per le firme.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino