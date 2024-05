Pasquino: «Lautaro Martinez mai come Zanetti. Un capitano…»

Lautaro Martinez è dentro una storia infinita per il suo rinnovo di contratto con l’Inter. Stefano Pasquino di Tuttosport non apprezza qualcosa in particolare.

GESTI – Stefano Pasquino ricorda un passo delle parole di Javier Zanetti: «‘Nel 2001 avevo parlato con Valdano che mi voleva al Real Madrid. Mi aveva offerto un contratto molto più importante di quello che avevo all’Inter. Io però, oltre ai soldi, consideravo la famiglia, il rapporto con i tifosi e il fatto che volessi lasciare il segno a Milano. E ho pensato: “Se vado al Real, sono uno dei tanti”. Avrei vinto sicuramente qualcosa, ma io volevo farlo qui, quindi ho deciso di restare. Lo stesso è accaduto con il Manchester United: ero con Paula in aeroporto e all’improvviso mi trovai davanti Ferguson: mi salutò, mi chiese quando scadeva il contratto. Io però ero felice a Milano, nonostante per l’Inter fossero anni molto complicati. E poi mi voleva Van Gaal al Barcellona prima di lanciare Puyol. Un giorno lo chiamò e gli disse: “Voglio prendere il terzino destro più forte al mondo che è Zanetti: se non lo prendiamo, io ti tengo con me”. E Carles ancora oggi mi ringrazia ogni volta che mi vede…. ‘»

Lautaro Martinez e il parallelismo con Zanetti

SBAGLIATO – Il giornalista ha fatto poi il paragone: «Così parlò, proprio al nostro giornale, Javier Zanetti. Era il 6 febbraio 2023 e le sue parole suonano alquanto attuali pure oggi. Lui, icona dell’interismo ma pure del calcio mondiale, esempio di correttezza in campo e fuori dal campo, prima che l’Inter iniziasse a collezionare trofei, disse no a Real Madrid (soprattutto), Manchester United e pure al Barcellona. E mai – lo sa bene l’avvocato Filippo Cavadini, suo storico procuratore – è andato a batter cassa quando c’era da firmare un rinnovo di contratto con l’Inter. Lautaro Martinez, che è a Milano anche grazie a Zanetti, ha mostrato di doverne fare ancora di strada per avvicinare Pupi che mai, davanti ai microfoni, ha detto una cosa fuori posto e mai avrebbe anteposto il suo, di interesse, a quello del club. Zanetti è inarrivabile, d’accordo, ma avere davanti a sé esempi come lui – tra l’altro, da vicepresidente, è spesso presente agli allenamenti in Pinetina – dovrebbe insegnare a Lautaro il fatto che essere capitano dà onori ma pure oneri. Tra questi c’è pure quello di fare un passo indietro in nome della Ragion di Stato. E domenica contava l’Inter, non il suo contratto».