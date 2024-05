Dumfries, Inzaghi spinge per la permanenza. Offerta dell’Inter – TS

Simone Inzaghi vorrebbe che Denzel Dumfries rimanesse ancora all’Inter. L’allenatore spinge per il rinnovo di contratto, il club fa quest’offerta all’esterno per Tuttosport.

OFFERTA – Simone Inzaghi si fida di Denzel Dumfries e lo vuole assolutamente tenere anche in vista della prossima stagione. L’olandese viene visto come un tassello fondamentale della rosa, perché sa accettare la panchina, non si lamenta mai e dà il tutto per tutto ogni volta che scende in campo. Il gol contro la Lazio in poco meno di mezz’ora mostra la sua indole. Abituarsi, da esterno, al 3-5-2 di Inzaghi è molto difficile. All’inizio della sua esperienza Dumfries giocava con il contagocce, stessa cosa sta accadendo a Tajon Buchanan sulla fascia sinistra. Per questo motivo Inzaghi non vorrebbe cambiare ancora, ricevendo continuità in un ruolo che ha sempre avuto più difficoltà a gestire. L’Inter offre al calciatore 4 milioni di euro a stagione fino al 2027, in settimana ci sarà un nuovo incontro con l’agente. Se Dumfries accettasse si andrà verso il rinnovo, se continuasse a chiedere 5 milioni si divideranno le strade in estate prima della scadenza del contratto nel 2025. L’esterno spera nel Manchester United, per ora c’è stato solo un sondaggio dell’Aston Villa dalla Premier League.

fonte: Tuttosport – Simone Togna