Nota tattica di Inter-Lazio: Dumfries entra e cambia la fascia

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Lazio parliamo della prestazione di Dumfries.



ELEMENTO DI PESO – Nella seconda parte della stagione l’impatto di Denzel Dumfries si è un po’ perso. L’esterno non ha di fatto più ritrovato la brillantezza dei primi mesi, ma in Inter-Lazio ha ricordato a tutti come la sua presenza possa cambiare la fascia destra nerazzurra. Risultando decisivo per l’1-1 finale.

IMPATTO DALLA PANCHINA – Dumfries è partito dalla panchina, subentrando a Darmian al minuto 64. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale il numero 2 ha messo insieme 25 tocchi in 30 minuti, con 17 passaggi realizzati all’88%. Per lui un cross, un passaggio chiave e praticamente tutto il gol dell’Inter. L’olandese infatti ha subito il fallo della punizione che poi lo ha visto segnare di testa su assist di Sanchez. Dumfries insomma ha cambiato la dimensione della fascia destra, fornendo a Inzaghi un’interpretazione nettamente più offensiva di Darmian. Un cambio decisivo.