Inter, uno stop societario che rischia di rallentare i rinnovi – CdS

Lo stop societario rischia di rallentare i lavori per i rinnovi di contratto. L’Inter vuole chiudere in fretta le prime pratiche sui prolungamenti dei contratti, scrive Corriere dello Sport.

FUTURO – L’Inter, così come tutti i suoi movimenti, resta in attesa. L’attuale situazione legata a Steven Zhang tiene banco anche in casa nerazzurra e costringerà a far aspettare anche per i rinnovi di Nicolò Barella e Simone Inzaghi. Così come per l’attaccante argentino, anche il rinnovo del centrocampista sardo è un discorso aperto da tempo – scrive il Corriere dello Sport. Discorso diverso invece per il rinnovo di Simone Inzaghi dove sarà affrontato alla fine della stagione. Un discorso ben avviato è sicuramente quello di Nicolò Barella: mancano pochi dettagli da risolvere, poi il prolungamento fino al 2029 a circa 6 milioni e mezzo a stagione. Il contatto attuale è in scadenza nel giugno del 2026. L’eventuale rinnovo porterebbe l’azzurro a una permanenza decennale a Milano salvo cessione.

Inter, tra rinnovi e presenti. Inzaghi va premiato

TECNICO – Stesso discorso anche per il futuro di Simone Inzaghi. Le parti si sono fatte la promessa di sedersi a tavolino al termine della stagione e discuterne insieme. All’allenatore verrà proposto un rinnovo fino al 2027, con un ingaggio tra 6 milioni e mezzo e 7 rispetto agli attuali 5 e mezzo, spiega il Corriere dello Sport. Con Simone Inzaghi l’Inter vuole puntare ad alzare l’asticella e allo stesso tempo i dirigenti lavorano per premiare il lavoro svolto del tecnico piacentino. Inzaghi in questi tre anni di Inter è riuscito a portare due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane oltre ovviamente al tricolore.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia