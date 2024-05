Sabatini, il solito: «Marotta come i politici. Va dove tira il vento!»

Sandro Sabatini ha trattato il tema Inter in un giorno turbolento in Viale della Liberazione. Ci sarà il cambio di proprietà, le prospettive? Il giornalista si aspetta questo da Radio Radio.

ASPETTATIVE – Sandro Sabatini non si risparmia nemmeno quando ne ha la possibilità. L’Inter sta per affrontare un cambio di proprietà importante, l’era cinese sta volgendo al termine. Il giornalista ha detto questo su Radio Radio in riferimento agli interventi dell’ad nerazzurro: «Marotta è come i politici, è bravo ad andare dove tira il vento. Ha avuto rassicurazioni dirette da Oaktree, che gli ha fatto sapere che il management non verrà toccato. Marotta ha capito che era una giornata tremenda quando c’è stato il comunicato di Zhang, ha detto di stare tranquilli ma si riferiva ad Oaktree e non a Zhang. Adesso ha aggiunto che è disposto a restare più a lungo con Oaktree, perciò è un grande politico e come tutti gli altri va dove tira il vento».